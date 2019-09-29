1 milyon lira çalan ikili, üç günlük 200 kamera kaydı izlenerek yakalandı

Erzurum’da bir iş yerinden 1 milyon lira değerinde döviz ve 10 bin lira çalan arkadaş, polisin 200 güvenlik kamerasındaki üç günlük görüntüyü izlemesi sonucu Tekirdağ’da yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Hırsızlık olayı, 22 Eylül gecesi Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Mahallesi’ndeki bir işyerinde yaşandı. Yangın merdiveninden işyerine giren şüpheliler, içinde 160 bin avro ve 10 bin lira bulunan çelik kasayı, yanlarında getirdikleri spiral taşlama makinesiyle açtı. Paraları sırt çantalarına dolduran maskeli iki şüpheli aydınlatma direğinden inerek kaçtı.

Reklam

200 kamera izlendi

Ertesi gün soyulduklarını anlayan işyeri sahiplerinin polise haber vermesi üzerine Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgedeki 200 güvenlik kamerasıyla mobese kayıtlarını inceledi. Son üç güne ait görüntüleri tek tek izleyen polis maskeli şüphelileri tespit etti.

Araştırmalarını bu yönde sürdüren polis, ikilinin İstanbul’a gittiğimi ve ayağından sakatlanan şüphelinin hastanede tedavi olduğunu belirledi. İz sürmeye devam eden polis, ikilinin İstanbul’dan da Tekirdağ’a gittiğini saptadı. Polis, Ahmet C. ve Yunus B. olduğu ortaya çıkan şüphelileri, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde saklandıkları evde çaldıkları parayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ahmet C. ve Yunus B., Erzurum’a götürüldü. İki arkadaşa yardım eden İ.P. ve O.G. de gözaltına alındı.

İlk ‘işleri’nde yakalanmışlar

160 bin avro işyeri sahibine iade edilirken, ikili 10 bin lirayı harcadıklarını itiraf etti. Yaralama suçundan sabıka kayıtları bulunan ikili, ifadelerinde ilk kez hırsızlık yaptıklarını söyledi. Sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen dört şüpheliden Ahmet C. ve Yunus B. tutuklandı. İ.P. ve O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet C. ve Yunus B.’yi görüntüleyen basın mensuplarına ikilinin yakınları saldırdı.