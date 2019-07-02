‘1 milyon doları var diye’ cinayet işlediler kasayı bulamadıkları için 120 lira çaldılar

Antalya’da, gayrimenkul zengini Asım Bayram’ın (82) öldürülmesiyle ilgili tutuklu dört sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 1 milyon dolar için cinayeti işledikleri; ancak kasayı bulamayıp, Bayram’ın üzerindeki 120 lirayı aldıkları belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Bayram’ın cesedini parçalara bölüp ormanlık alana gömen dört sanık Murat G., Medeni Ö., Mevlüt S. ve Nihat Y. hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

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Sanıkların, Bayram’ın evindeki kasada 1 milyon dolar olduğunu öğrendikleri ve soygun planı yaptıkları belirtilen iddianamede Murat G.’nin şu ifadeleri yer aldı: “Anahtarlarını alıp, evindeki kasayı boşaltmayı planladık. Emlakçı gibi davranarak, Asım Bayram ile irtibat kurduk. Ucuz bir ev olduğunu ve kendisine satmak istediğimizi söyleyerek eve çağırdık. Bu sırada Medeni Ö., adamın kafasına çekiçle vurdu. Öldüğünü anlayınca elbiselerini çıkarıp, cesedi çarşafa sardıktan sonra bodruma indirdik.”

İddianameye göre Asım Bayram’ın anahtarlarını alarak, gece evine gittiklerini belirten Murat G. ve diğer üç sanık kasayı ve parayı bulamadı. Asım Bayram’ın üzerinden çıkan 120 lirayı alan sanıklar aracını ise 4 bin liraya sattı.