Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması amacı ile İstanbul’daki D-Ofis Maslak gayrimenkulunun 40 milyon avroya ‘sat ve geri kirala’ yöntemiyle satılması ve sözleşme vadesi sonunda geri alınması için Kuveyt Türk ile finansal kiralama sözleşmesi imzaladı.