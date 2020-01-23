Diken

Yaramazlara biraz batar!

1 milyon

İngiltere Kralı 8’inci Edward’ın anısına bastırılan 1 sterlin, rekor fiyata, 1 milyon sterline (7.66 milyon lira) satıldı.

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