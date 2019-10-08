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Yaramazlara biraz batar!

1 milyon 600 bin

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya devi Facebook’a 1.6 milyon lira para cezası verdi.

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Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. Geçen hafta başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.

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