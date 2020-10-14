1 milyon 600 bin TL’lik soygun girişiminde evin anahtarını çiftin gelini vermiş

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, geçen ay, hırsızlık için girdiği evde eterli pamukla bayıltmak isterken M.O. ve Z.O. çiftinin uyanması sonucu kaçan S.K., yakalandı. S.K., 1 milyon 600 bin TL’yi çalmak için girdiği evin anahtarını, çiftin gelini D.O. ve kardeşi M.A.U.’nun verdiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Olay, 15 Eylül gecesi ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi’nde, meydana geldi. Kapıyı anahtarla açarak giren kar maskeli kişi, uyuyan çifti eterli pamukla bayıltmak istedi. İkili uyanınca kaçtı.

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Jandarma timleri, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. Evine baskın yapılan S.K. gözaltına alındı ve sorgusunda hırsızlık girişiminde bulunduğunu itiraf etti.

S.K., D.O. ve işbirlikçileri M.R. tutuklandı. M.A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.