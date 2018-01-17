1 milyon 500 bin

Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin ‘Kuzey Ordusu’ açıklamasına yönelik “Müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz, niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz, yoksa Türkiye’nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim için hayati önem taşıyor” dedi.