1 milyon 500 bin

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker’e, Agrobay Seracılık tarafından ‘Rusya’ya domatesler de ‘Bayburt’tan’ başlıklı yazısı nedeniyle açılan davada istenen tazminat (TL).
Yaramazlara biraz batar!
Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker’e, Agrobay Seracılık tarafından ‘Rusya’ya domatesler de ‘Bayburt’tan’ başlıklı yazısı nedeniyle açılan davada istenen tazminat (TL).
Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin ‘Kuzey Ordusu’ açıklamasına yönelik “Müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz, niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz, yoksa Türkiye’nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim için hayati önem taşıyor” dedi.
‘FETÖ’ üyesi olduğunu söyleyip teslim olduğu belirtilen yüzbaşı Burak Akın’ın teşhisi üzerine gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Münevver Karabulut’un öldürülmesiyle ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin avroyu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan altı polis memuru ile görüntüleri sildikleri öne sürülen üç site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı.
İnternet ansiklopedisi Wikipedia, sitenin Türkiye’de sekiz aydır erişim yasağı uygulanmasına neden olan içeriğin değiştirildiğini açıkladı.
Çiftlik Bank’ın üyelerine gönderdiği bir videoda, şirketin kripto para madeni kurduğu görüldü.