Diken

Yaramazlara biraz batar!

1 milyon 40 bin

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin davada bilirkişi olarak atanan üç ismin daha önce TCDD’ye danışmanlık hizmeti verdiği ve bunun karşılığında 1 milyon 40 bin lira aldığı ortaya çıktı.

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Türkiye’de şeriat tehlikesi var mı?

“Yapamazsınız”, “Buna gücünüz yetmez”, “Toplum buna müsaade etmez” gibi hamasi sloganlarla bu gidişatı durduramayacağımızı artık görmemiz gerekiyor.

TFF başkanı: Kulüpler birbirinin cesedine basarak yükselmek istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, takımlara getirilen kısıtlamaların son dönemde tartışmalara konu olmasına ilişkin, “Kulüpler kendi başarılarıyla değil, birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyorlar. Transfer kısıtlamaları için gösterilen tepkilerin sebebi budur” dedi.

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