Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin davada bilirkişi olarak atanan üç ismin daha önce TCDD’ye danışmanlık hizmeti verdiği ve bunun karşılığında 1 milyon 40 bin lira aldığı ortaya çıktı.
SON HABERLER
Türkiye’de şeriat tehlikesi var mı?
“Yapamazsınız”, “Buna gücünüz yetmez”, “Toplum buna müsaade etmez” gibi hamasi sloganlarla bu gidişatı durduramayacağımızı artık görmemiz gerekiyor.
TFF başkanı: Kulüpler birbirinin cesedine basarak yükselmek istiyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, takımlara getirilen kısıtlamaların son dönemde tartışmalara konu olmasına ilişkin, “Kulüpler kendi başarılarıyla değil, birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyorlar. Transfer kısıtlamaları için gösterilen tepkilerin sebebi budur” dedi.
700 bin kişilik ‘sahte emeklilik’ vurgunu; SGK maaş ve ikramiyeleri geri istiyor
Türkiye’de yasal olarak ticari faaliyeti olmayan şirketlere kayıtlı, fiili ve gerçek çalışması olmadığı tespit edilen 350 bin kişinin emekliliği iptal edildi. ‘Sahte emeklilik şirketleri’ aracılığıyla işlem yaptıranların sayısının 700 bine ulaştığı belirtildi.
Marmara Denizi’nde kirlilik uyarısı: Sağlığı tehdit ediyor, suların yüzde 70’i arıtılmıyor
Marmara Denizi’ndeki kirlilik seviyesi uzmanlara göre gün geçtikçe artıyor. Söz konusu kirliliğin önüne geçebilmek için, uzmanlar fabrika ve gemi atıklarının denetlenerek, arıtma tesislerinin daha etkin şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.
Yurt dışı havayolu ve konaklama harcamalarında taksit sayısı üçe indi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalarında kredi kartı taksit sayısını altıdan üçe indirdi.