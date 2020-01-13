Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin davada bilirkişi olarak atanan üç ismin daha önce TCDD’ye danışmanlık hizmeti verdiği ve bunun karşılığında 1 milyon 40 bin lira aldığı ortaya çıktı.