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Yaramazlara biraz batar!

1 milyon 200 bin

Ankara merkezli dokuz ilde düzenlenen operasyonla vize başvurularına aracılık yapan yasal şirketlerin intenet sitelerini taklit ederek her ay yaklaşık 1 milyon 200 bin TL vurgun yapan 110 kişilik çete çökertildi.

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‘Dersim’ değişikliği tartışma yarattı

TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında toplanan Tunceli belediye meclisinde alınan kararla Tunceli belediyesi tabelasının ‘Dersim belediyesi’ olarak değiştirilmesi, sosyal medyada bazı tepkilere neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de söz konusu kararın ‘yok hükmünde’ olduğunu söyledi.

İmamoğlu: CNN Türk, beni çeken kameramanları işten çıkarmış

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’de katıldığı ve yayın kesintisi tartışmalarına konu olan Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programında kendisini yakın plan çeken dört kameramanın işine son verildiğini öne sürdü.

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