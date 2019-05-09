31 Mart seçimlerinde CHP’ye geçen Esenyurt belediyesinde AKP’li eski belediye yeni yönetime 1 milyar lira borç bıraktı.
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AKP’li Yavuz’dan Şahan Gökbakar’a yanıt: Diyete dikkat etmek şart
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kendisinin taklidini yaparak sosyal medyada yayınlayan komedyen Şahan Gökbakar’a yanıt verdi.
ABD’den yeni ambargo: İran demir, çelik, bakır ve alüminyum satamayacak
ABD, nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerini uygulamayı bıraktığını açıklayan İran’ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yeni yaptırımlar getirdi.
YSK kendi işlemini ‘kanunsuz’ saydı, ‘şaibeli’ sandıklarda Yıldırım önde çıktı
YSK’nın İstanbul belediye başkanlığı seçimlerini iptal ederken kendisinin onay verdiği işlemi geçersiz saydığı ortaya çıktı. Ayrıca şaibeye gerekçe sayılan ‘kamu görevlisi olmayan görevlilerin olduğu sandıklar’da AKP’nin adayı Binali Yıldırım önde çıkmış.
ABD, Ortadoğu’ya nükleer kapasiteli bombardıman uçakları gönderdi
ABD, nükleer silah taşıma potansiyeline sahip B-52H Stratofortress bombardıman uçaklarını Ortadoğu’ya gönderdi.
‘Sivil öldürsek Cihangir’den başlardık’ diyen Akit TV muhabirine hapis
Akit TV’de yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ programında “Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler… Di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” ifadeleri nedeniyle yargılanan sunucu Ahmet Keser, bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.