Diken

Yaramazlara biraz batar!

1 milyar

31 Mart seçimlerinde CHP’ye geçen Esenyurt belediyesinde AKP’li eski belediye yeni yönetime 1 milyar lira borç bıraktı.

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