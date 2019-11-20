Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39.2 düşüşle 1 milyar 30 milyon liraya geriledi. Karın azalmasında net faiz gelirlerindeki düşüş ve artan ticari zararın da etkisi olduğu belirtildi.