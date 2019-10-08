Diken

Yaramazlara biraz batar!

1 milyar

Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) raporun göre yılın ilk ayında ‘davet usulü’ ihalelerin toplam büyüklüğü 1 milyar liraya yaklaştı.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...