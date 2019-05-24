Avrupa Komisyonu, Britanya, İskoçya, ABD ve Japonya merkezli dünyanın önde gelen beş büyük banka ve finans kurumuna, kartel kuruluşlarına ortak oldukları gerekçesiyle toplam 1.07 milyar avro (yaklaşık 7 milyar 210 milyon lira) tutarında ceza verdi.