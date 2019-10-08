Diken

Yaramazlara biraz batar!

1 milyar 123 milyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (İSMEK) ihaleleri, 2004’ten beri Beyaz Holding’e bağlı şirketlere verildi. Beyaz Kanal 7, Haber 7 ve Ülke TV’nin de sahibi olan holdinge verilen ihalelerin belediyeye toplam maliyeti 1 milyar 123 milyon TL oldu.

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Trump: Suriye’nin kuzeyindeki 50 asker bölgeden çekildi

Türkiye’de Fırat’ın doğusuna yönelik hazırlıkların tamamlandığına dair açıklamalar peş peşe gelirken ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde 50 Amerikan askeri olduğunu onları geri ‘güneye’ çektiğini söyledi.

Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. Geçen hafta başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.

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