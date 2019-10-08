İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (İSMEK) ihaleleri, 2004’ten beri Beyaz Holding’e bağlı şirketlere verildi. Beyaz Kanal 7, Haber 7 ve Ülke TV’nin de sahibi olan holdinge verilen ihalelerin belediyeye toplam maliyeti 1 milyar 123 milyon TL oldu.