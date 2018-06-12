1 Mayıs’tan bugüne yazılı basın: Erdoğan’a 46 bin, diğer adaylara toplam 35 bin haber

1 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yazılı basında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konu olduğu 46 bin 462 haber çıkarken, diğer adayların konu olduğu toplam 35 bin 497 haber yapıldı.

24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek yarışacak.

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Milletvekili seçimlerideyse AKP ile MHP ‘cumhur ittifakı’, CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’yse ‘millet ittifakı’ altında katılacak. HDP, HÜDA-PAR ve Vatan Partisi’yse herhangi bir ittifaka dahil olmadan seçimlere katılacak.

Vatan yazarı Kürşad Zorlu’nun Twitter’dan paylaştığı Ajans Press Medya Takip Merkezi verilerine göre, yazılı basında CHP adayı İnce 17 bin 204, İYİ Parti’nin adayı Akşener’in 10 bin 266, SP’nin adayı Karamollaoğlu’nun 4 bin 504, HDP’nin tutuklu adayı Demirtaş’ın 3 bin 523 yazılı habere konu olduğu belirlendi.

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İttifak haberleştirilme oranlarıysa şu şekilde: ‘Cumhur ittifakı’ 11 bin 894, ‘millet ittifakı’ 4 bin 287 haber.

Vatan yazarı Zorlu, paylaştığı tweeti bir süre sonra sildi.