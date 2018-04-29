‘1 Mayıs’ta saldırı hazırlığı’ iddiası: Adana’da 10 IŞİD şüphelisi gözaltında

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Adana’da 1 Mayıs öncesi düzenlenen operasyonda 10 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.

Terörle mücadele polisi, önceden belirlenen 24 adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona 250 polis katıldı.

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Baskınlarda altısı Suriye uyruklu, dördü de Türk olmak üzere 10 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde saldırı gerçekleştirecekleri iddia edildi.

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Duvardaki yazı

Baskın yapılan adreslerden biri de Yeşilbağlar mahallesindeydi. Burada evin duvarına “Allah kafiri sevmez” yazılmış olduğu görüldü.

Aynı evin dört bir tarafına güvenlik kamerası takılmış olması dikkat çekti. Kameralarla giriş-çıkışların izlendiği belirlendi.