1 Mayıs’ta İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında saat 04.00’ten etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

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Avrupa Yakası’nda Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar

Unkapanı Köprüsü’nden ve Perşembe Pazarı’ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Kasımpaşa’dan gelen akım, Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Dolapdere’den gelen akım, Divan kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe Gazhane Caddesi’nden gelen akım, Gümüşsuyu’na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Şişhane’den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprüsü istikametine yönlendirilecek. Şişli’den gelen akım, Yedikuyular Caddesi’ne ve Tünel üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek.

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Defterdar Yokuşu’ndan Taksim’e çıkan yol kapatılarak, Firuzağa Meydanı’ndan Akarsu ve Taktaki Yokuşu istikametine verilecek. Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi’yle kesişim noktasından kapatılarak, Karaköy istikametine verilecek. Halaskargazi Caddesi’ne alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.

Anadolu Yakası

Turgut Özal Bulvarı, (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi, (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım), ve Şehit Nedim Özpolat Sokağın trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Alternatif güzergahlar

Büyükyalı Caddesi, Bağdat Caddesi, D-100 ve Mimar Sinan Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.