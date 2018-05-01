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1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi: Her zaman emekçinin yanındayız

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Zonguldak’taki 1 Mayıs kutlamalarına katılan Saadet Partisi, ‘işçiyi yaşat ki devlet yaşasın’ yazılı pankart taşıdı. Pankarttaki ‘A’ harflerinin yerine anarşizm sembolü kullanıldı.

Fotoğraf: DHA

Saadet Partisi Zonguldak İl Tanıtım Başkanı Mehmet Püren, “Pankarttaki ‘A’yı aykırılığın ‘A’sı olarak kullandık. Sıradan olmamasını istedik” diye konuştu.

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Yıllardır kutlamalara katıldıklarını, ancak bu yıl ilk defa pankart açtıklarını kaydeden Püren, şöyle dedi: “Pankartımız çok dikkat çekti. Sağ cenahtan 1 Mayıs’a katılımlar az olduğu için Saadet Partisi olarak geniş katılımımız dikkat çekti. Pankarttaki ‘A’yı aykırılığın ‘A’sı olarak kullandık. Sıradan olmamasını istedik. Bizim için sol ve sağ diye bir şey yok. Biz toplumu bölmek ve ötekileştirmek taraftarı değiliz. Emekse eğer biz emeğin yanında zaten hep var olduk. Eski başbakanımız sayın Erbakan emeğin hakkını bu millete fazlasıyla vermişti. Biz her zaman emekçinin yanındayız. Biz sol ve sağ gibi kavramlar gözetmiyoruz bazı arkadaşlar gibi.”

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