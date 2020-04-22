1 Mayıs sosyal medyada kutlanacak: Pencerelerden marş okunacak

DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği, corona virüsü salgını nedeniyle bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sosyal medyada yayınlanacak ‘1 Mayıs mitingi’ ile kutlayacaklarını açıkladı. Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta işçiler kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında bir araya gelmek yerine sosyal medyada buluşacak.

Fotoğraf: Arşiv

Örgütlerin açıklamasında şöyle dendi: “Bu koşullara rağmen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun ilan ettiği insan onuruna yaraşır iş, gelir ve sosyal güvenlik talepleriyle dünya emekçileri tek ses, tek yürek olacak.”

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Örgütler 1 Mayıs’a kadar cadde ve sokakların afişlerle donatılıp ses ve görüntü araçlarıyla coşkunun meydanlara taşınacağını belirtti.

Kazancı Yokuşu’nda anma

Ev ve iş yerlerinin sokaklara dönük yüzüne, taleplerin yer aldığı pankart ve afişlerin asılacağı bildirilen açıklamada, şöyle devam edildi: “1 Mayıs 1977’de Taksim’de yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı Kazancı Yokuşu’nda anacağız. 1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerin balkonlarından, pencerelerinden 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak, yeni bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye’den ses vereceğiz. Yine 1 Mayıs günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak ‘1 Mayıs mitingi’nde buluşacağız. Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı, tüm gücümüzle bulunduğumuz her yerden göstereceğiz.”