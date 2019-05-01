1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

1 Mayıs’ta Bakırköy’de yapılacak kutlamalar nedeniyle ve kutlamalara kapatılan Taksim Meydanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy’de başta olmak üzere il genelinde saat 06.00’dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacak.

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Ayrıca, Osmanbey metro istasyonu-Taksim metro istasyonu-Şişhane metro istasyonu-Kabataş-Taksim finüküler hattı-Karaköy-Tünel finüküler hattı yolu trafiğe kapatıldı.

Bakırköy bölgesinde trafiğe kapatılacak yollar

* İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

* Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

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* İncirli Caddesi Tunaboylu sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

* Ekrem Kurt Bulvarı E5’e katılım ile Veliefendi Hipodrom ana giriş kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar

* D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası

* Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif güzergahlar

* Yüce Tarla Caddesi

* İstanbul Caddesi

* Rauf Orbay Caddesi

Beyoğlu-Beşiktaş-Şişli bölgesinde trafiğe kapatılacak yollar

* Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı

* Beyoğlu-Mete Caddesi

* Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi

* Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi

* Şişli-Halaskargazi Caddesi

* Şişli-Cumhuriyet Caddesi

* Şişli -Ortaklar Caddesi

* Şişli- Aytekin Kotil Caddesi

Alternatif güzergahlar

* Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı’ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek

* Kasımpaşa’dan gelen akım Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek

* Dolmabahçe Gazhane Caddesi’nden gelen akım Gümüşsuyu’na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecek.

* Şişhane’den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek.

* Defterdar Yokuşu’ndan Taksim’e çıkan yol kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek.

* Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi’yle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek.

* Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-i Hürriyet Caddesi’ne yönlendirilecek.

* Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecek.

* Dolapdere Caddesi’nden gelen akım Irmak Caddesi’nden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecek.

* Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecek.

* Aytekin Kotil Caddesi’nde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek.

* Rumeli Caddesi’nden gelen akım Abide-i Hürriyet Caddesi’ne yönlendirilecek.

* Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesi’ne gönderilmeyecek.