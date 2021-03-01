1 Mart son gündü: Yurt dışından gelenler PCR testi ibraz etmeye devam edecek

Geçen yıl 30 Aralık’ta başlatılan ve 1 Mart 2021’e kadar süreceği belirtilen yurt dışından gelenlere PCR testi ibrazı zorunluluğu uygulamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edileceği bildirildi.
AA’nın haberine göre corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında hudut kapılarından yurda girenlerin PCR testi ibrazı zorunluluğu uygulaması sürdürülecek.
Uygulama kapsamında 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz edemeyenler geldikleri ülkeye geri dönebiliyor veya Türkiye’de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste karantinaya alınıyor. Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğü’nün göstereceği yerlerde karantina sürelerini tamamlıyor.
Avrupa’dan gelenlerin en çok kullandığı sınır kapısı Kapıkule’de de Sağlık Müdürlüğü personeli uygulama kapsamında kontrollerine devam ediyor.
Pasaport kontrol peronunda görev alan ekipler işlemlerin hızlı yürütülmesi için çaba gösteriyor.