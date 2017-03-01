1 Mart 2017

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‘Taraflı yayınlara ceza ver’ talebine YSK’dan ret: KHK’yı sorgulamak yetkimiz dışında
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kanun hükmünde kararnameyle (KHK) taraflı yayın yapan televizyonlara ceza verme yetkisinin kaldırılmasına yapılan itiraza, yetkisi dahilinde olmadığı gerekçesiyle sessiz kaldı.
‘Fişleme değil mi’: Kapatılan üniversite öğrencilerine ‘şerhli diploma’
15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kapatılan vakıf üniversitelerinde öğrenim gören ve başka üniversitelere nakledilen öğrencilerin diplomalarında okullarının kapatıldığı yazıyor.
MİT, 122 bin kişilik ‘ByLock’ listesini savcılığa teslim etti: 18 milyon mesaj çözüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ‘FETÖ’nün haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 122 bin kişilik listeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti.
Hürriyet yazarı Selvi, ‘sessiz kalmadı’: Şerefin ne olduğunu Bahçeli’den öğrenecek değilim
Hürriyet’in iktidara yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, kendisine ‘bölücü’, ‘Türkiye düşmanı’, ‘şuursuz’ ve ‘kalem ve kılıç artığı’ diye seslenen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye dava açacağını söyledi.
Türk büyükelçi, tutuklu gazeteci Deniz Yücel’le ilgili Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Almanya, Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması nedeniyle Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.