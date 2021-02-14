1 kilo 260 gramlık portakal şaşırttı

Adana’nın Kozan ilçesindeki bir narenciyle bahçesinde toplanan 1 kilo 260 gramlık portakal, görenleri şaşırttı.

Fotoğraf: DHA

İlçeye bağlı Turunçlu Mahallesi’nde, Tolga Ceyhanlı’ya ait narenciye bahçesinde çalışan işçiler, bir ağacın üzerinde normalden üç-dört kat büyük bir portakal gördü. Washington cinsi dev portakal tartıldı ve 1 kilo 260 gram geldi.

Reklam

Portakalı evine götürüp, ailesiyle yiyeceğini söyleyen Ceyhanlı, 30 yıllık çiftçi olduğunu ve ilk kez bu kadar büyük ve ağır bir portakal gördüğünü anlattı.

Ceyhanlı şunları söyledi: “2020 yılı sadece insanlık için değil, doğa adına da birtakım zorluklarla geçti. Geçen yıl mayıs ayındaki aşırı sıcaklar nedeniyle çiçekler döküldü. Geçen yıla göre yüzde 70 oranında rekolte düşüşü de yaşandı. Bu portakalın da zamanından önce çiçek açması sonucu oluştuğunu düşünüyorum.”