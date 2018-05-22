1 Haziran’da vizyonda: Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’ndan ilk fragman

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın dünya prömiyeri Cannes Film Festivali’nde yapılan yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’ 1 Haziran’da Türkiye’de gösterime girecek.
Uzun yılların ardından köyüne dönen genç bir yazar adayının babasının borçları altında ezilmesini konu eden film, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor.
‘Ahlat Ağacı’nda komedi filmleriyle tanınan Murat Cemcir ve Güldür Güldür Şov’dan bilinen Doğu Demirkol’un yanısıra Bennu Geredeli, Tamer Levent, Serkan Keskin, Ercüment Balakoğlu, Hazar Ergüçlü, Kadir Çermik, Kubilay Tunçer ve Ahmet Rıfat Şungar da oynuyor.
Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan’ın yazdığı filmin görüntü yönetmeni ise Ceylan’ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki.
Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ‘Ahlat Ağacı’ dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Film, festivalde ödül alamadı.
Saygın İngiliz gazetesi Guardian’ın sinema yazarının beş yıldız verdiği filmin IMDB puanı da 10 üzerinden 9.4.
1 Haziran’da Türkiye’de vizyona girecek 188 dakika uzunluğundaki ‘Ahlat Ağacı’nın 66 saniyelik fragmanı: