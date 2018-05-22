1 Haziran’da vizyonda: Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’ndan ilk fragman

Dolar ve avro Türk Lirası karşısında haftanın ikinci gününde de rekor kırdı. Dolar 4.6494 lira, avro 5.4961 lirayı görerek Türk Lirası karşısında en yüksek seviyeye yükseldi. Borsada ise yüzde 0.5’lik yükseliş var. ‘Algı kendi kendine düzelemeyecek kadar bozuldu’ Reuters’in konuştuğu bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Türkiye’ye yönelik algı kendi kendine düzelemeyecek kadar bozuldu. Bu […]