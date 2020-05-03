1 Haziran’da başlayacak eğitimin taslak planında ayrıntılar belli oldu

Okullar 1 Haziran’da kademeli olarak açılacak. Belirlenen taslak plana göre ilk etapta 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri okula gidecek. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri sürece dahil edilmeyecek.

Fotoğraf: DHA

Milliyet’ten Kıvanç El’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda normalleşme sürecine ilişkin çalışmalar kapsamında okulların açılması ile ilgili senaryo taslağı hazırlandı.

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Yaşları itibariyle sosyal mesafe başta olmak üzere alınan tedbirlere tam olarak uyamayacakları değerlendirildiği için anaokul ve ilkokul öğencileri eğitime başlamayacak.

Devam zorunluluğu yok

Kademeli açılmanın ardından 11, 10 ve 9’uncu sınıfların da eğitime dahil edilebileceği konuşuluyor ancak 1 Haziran yaklaşırken açıklanacağı beklenen kesin kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan verecek.

Okullar açıldıktan sonra öğrencilere yazlı veya sözlü herhangi bir sınav uygulanmayacak. Devam zorunluluğu da aranmayacak bu dönemde çocuklarını okula gönderip göndermeme kararı ailelere bırakılacak.

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LGS haziranda

Hızlandırışmış telafi eğitimlerinin verileceği bu özel eğitim süreci için valilikler ve il pandemi kurullarına da yetki verilecek. Böylece kurullar gerekirse o ilin özel durumuna göre karar alabilecek.

7 Haziran olarak planlanan liseye geçiş sınavının da temmuza sarkmaması ve haziran ayı içinde yapılması amaçlanıyor.