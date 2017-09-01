1 Eylül 2017
Yaramazlara biraz batar!
Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça’nın kendisi gibi açlık grevinde olan eşi Esra Özakça, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mayıs ayında gerçekleştirdiği Washington ziyaretinde kavgaya karıştıkları gerekçesiyle üç korumasına daha dava açılmasını “Başlı başına skandal” olarak değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünya lideri olmanın göründüğü kadar ‘havalı’ olmadığını belirtirken, kendisiyle görüşmelerini buna örnek gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yanıt verdi.
Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin ilk altı gününde meydana gelen trafik kazalarında en az 62 kişi hayatını kaybetti.
Bingöl’de PKK’lılarla çıkan çatışmada bir güvenlik korucucusu hayatını kaybetti. Şırnak’ın Uludere ilçesinde ise yine bir güvenlik korucusu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.