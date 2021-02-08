1-8 Şubat’ta kısıtlamayı ihlal eden 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 1-8 Şubat’taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın açıklamasında hafta içi saat 21:00- 05:00, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21:00’den pazartesi saat 05:00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyum sağlandığı, karara uymayanlar hakkında adli ya da adli işlem yapıldığı ifade edildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21:00-05:00 saatleri arasında, hafta sonu 5 Şubat Cuma akşamı saat 21:00’de başlayıp 8 Şubat Pazartesi günü saat 05:00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 32 bin 181 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.”