Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3’üncü köprü) ve Osmangazi Köprüsü’nde 2018 yılı geçiş garantileri tutturulamadı. Hazine’den, yani halkın cebinden tutturulamayan geçiş garantileri için özel şirketlere 1.76 milyar lira ödenecek.