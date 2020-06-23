1.5 yaşındaki Ecrin’in kaybolmasıyla ilgili soruşturmada altı gözaltı kararı

Samsun’da 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada altı kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Vezirköprü ilçesindeki evinin önünde oynarken 7 Mayıs 2019’da kaybolmuştu. Çocuğun kaybolduğu köye yakın ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs 2019’da da orman işçileri tarafından kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

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AA’da yer alan habere göre Vezirköprü başsavcılığı, ceset parçaları üzerinde DNA incelemesi yapıldığını, buluntuların çocuğa ait olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Savcılık, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme’ suçundan sürdürülen soruşturma kapsamında tüm adreslerde canlı arama, iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla üç farklı zamanda arama yapıldığı belirtildi. Olaya ilişkin 13 ayrı bilirkişi raporu temin edildiği, 11 şüpheli hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satırlık HTS kayıtlarının incelendiği kaydedildi.

Şüpheliler hakkındaki iletişimin dinlenmesi tedbiri sırasında bazı şüphelilerin mevcut soruşturma haricinde ayrıca ‘fuhşa teşvik’ suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi nedeniyle bu şüpheliler hakkında ayrıca bu suçtan iletişimin dinlenmesi tedbiriyle soruşturma işlemlerine devam edildiği vurgulandı.

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Soruşturma sonucunda iki şüpheli hakkında ‘kasten öldürme’, üç şüpheli hakkında ‘fuhşa teşvik’, bir şüpheli hakkında ise ‘kasten öldürme ve fuhşa teşvik’ suçlarından gözaltı kararı verildi.