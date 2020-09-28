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Yaramazlara biraz batar!

1.5 yaşındaki Ceylin beşinci kattaki balkondan düşüp hayatını kaybetti

İzmir’in Torbalı ilçesinde, beşinci kattaki evin balkonundan düşen 1.5 yaşındaki Ceylin Karadeniz, hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Torbalı’ya bağlı Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Ezgi Karadeniz, kızı Ceylin Karadeniz’le, dün öğleden sonra, aynı mahalledeki bir tanıdıklarına misafirliğe gitti.

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Beşinci kattaki evin balkonundaki sandalyeye çıkan minik Ceylin, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebeğe ilk müdahale yoldan geçen bir hemşire tarafından yapıldı. Hemşire, onu duran kalbini kalp masajı yaparak tekrar çalıştırdı. Ardından da yoldan geçen bir otomobili durdurup Torbalı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Ceylin Karadeniz, buradaki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi ancak kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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