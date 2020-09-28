1.5 yaşındaki Ceylin beşinci kattaki balkondan düşüp hayatını kaybetti

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır “AKP halen korku ve kimlikler üzerinden oynuyor. Kitlesini ortak bir umutla bir arada tutamıyor, tam tersine ‘İktidar olurlarsa yardımları kesecekler ya da sekülerler seni yine ötekileştirecekler’ dediğimiz olumsuz bir anlatıyla yürüyor. Yine korku vererek. Bu bir yerden sonra çalışmıyor, çalışmayacak” dedi.