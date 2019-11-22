Diken

Yaramazlara biraz batar!

1.5 milyon

Devlete borcunu ödeyemeyen yurttaşların banka hesabına e-haciz konması uygulamasında ikinci dalganın başladığı bildirildi.

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