Diken

Yaramazlara biraz batar!

1.49 milyar

Avrupa Komisyonu, ABD’li internet şirketi Google’a online reklamlarda rakip şirketleri engellemesi sebebiyle Avrupu Birliği (AB) rekabet kanunlarını ihlal etmekten 1.49 milyar avro (9.27 milyar lira) ceza kesti.

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