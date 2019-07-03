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Yaramazlara biraz batar!

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İstanbul’un Heybeliada bölgesinde öğle saatlerinde yangın çıktı, 1 hektarlık alan zarar gördü.

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Yüksek gelirliye vergi artışı ekime ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gündemindeki ekonomi paketi yasa teklifinin vergiyle ilgili kısmında yer alan ultra lüks konut satışları ve yüksek geliri olanlara yönelik vergi düzenlemesi bu döneme yetişmesi mümkün olmayacağı için ekim ayına ertelendi.

Arınç’ın maaşıyla gündemde: Çiçek’e göre YİK, MGK’nın sivil şekli

Kuruluşundan bu yana henüz bir ay geçmesine rağmen üyelerine yapılan zamla gündeme gelen cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Yüksek İstişare Kurulu’ndan (YİK) Cemil Çiçek, kurulda şu ana dek resmi bir toplantı yapılmadığını belirterek, “Vallahi maaş falan konuşulmadı. Maaşı belirlemek zaten bizim yetkimizde değil” dedi.

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