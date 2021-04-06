1.3 milyon ton patates depoda çürüyor

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği verilerine göre depolardaki 1 milyon 300 bin ton patates filizlendi ve çürümeye mahkum edildi.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg HT’den Cemre Nur Karaca’ya konuşan birliğin yönetim kurulu üyesi Ökkeş Yıldırım, patates üreticilerinin çok zor durumda kaldığını belirterek, “Depolarda patatesler çürüyor. Özellikle köylerdeki küçük depolarda çürümeye başladı” dedi.

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Çiftçilerin 1 TL’ye mal ettiği patatesi 30-40 kuruş civarına sattığını ifade eden Ökkeş, şöyle konuştu: “Artık çiftçi maliyeti çıkarmaktan vazgeçti, patatesleri zararına satıp hayvan yemleri veya farklı alanlarda kullanılması için satmak istiyor. Çünkü biz bu depolardaki çürümüş patatesleri çöpe atmak için bile ciddi paralar ödeyeceğiz.”

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar da şu an depolarda kalan patateslerin filizlendiğini, yüzde 20-30’unun yenecek durumda olduğunu belirtti.

Kenar şöyle konuştu: “Patateslerin depolarda kalmasının en büyük sebebi tüketimin azalması. Restoranlar kapalı, turizm kapalı, oteller sınırlı sayıda konaklama imkanı veriyor. Hal böyle olunca patates üreticilerinin elinde tonlarca patates kaldı.”