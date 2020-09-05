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Yaramazlara biraz batar!

1.3 milyon öğrencinin girdiği bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül’de açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci girdi. Sonuçlar, 28 Eylül’de açıklanacak.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde, Covid-19 tedbirleri alınarak yapılan sınavda 230 bin kişi görev yaptı.

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Sınava giren öğrenciler, ülke genelinde 831 merkezde, 5 bin 88 bina ve 75 bin 578 salon ile KKTC’de bir merkezde ter döktü.

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