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Yaramazlara biraz batar!

1.2 milyon

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2019’da doğan bebeklerin sayısını ve en popüler isimleri açıkladı.

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Türkiye’de şeriat tehlikesi var mı?

“Yapamazsınız”, “Buna gücünüz yetmez”, “Toplum buna müsaade etmez” gibi hamasi sloganlarla bu gidişatı durduramayacağımızı artık görmemiz gerekiyor.

TFF başkanı: Kulüpler birbirinin cesedine basarak yükselmek istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, takımlara getirilen kısıtlamaların son dönemde tartışmalara konu olmasına ilişkin, “Kulüpler kendi başarılarıyla değil, birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyorlar. Transfer kısıtlamaları için gösterilen tepkilerin sebebi budur” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...