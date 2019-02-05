Diken

Yaramazlara biraz batar!

1.2 milyar

We Are Social ve Hootsuite tarafından hazırlanan Digital 2019 raporuna göre dünya nüfusu 2019’da 1.2 milyar yıllık süreden fazlasını internette geçirecek.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...