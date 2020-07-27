‘0’ı eksik 50 TL’lik banknot için 75 bin TL’nin üzerinde fiyat istiyor

Adıyaman’da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği basım hatası nedeniyle ‘0’ bulunmayan 50 TL’lik banknotu satışa çıkardı; 75 bin TL’nin üzerinde bir fiyata satmak istiyor.

Fotoğraf: DHA

Banknotta ‘0’ eksik olduğunu fark edince önce sahte olduğunu düşünen sonra bankaya başvuran ve orijinal olan 50 TL’lik banknotta basım hatası yapıldığını öğrenen Kuştepe, parayı satışa çıkardı. Samsun’daki bir koleksiyonerlerle görüştüğünü anlatan Kuştepe şunları söyledi:

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“Bankada parayı kontrol ettiler. Cihazdan geçirdiler ayrıca kalemle, ışıkla baktılar bana orijinal olduğu ama baskı hatası bulunduğunu söylediler. Ben de sonra parayı satmaya karar vermiştim. Hatta 40 bin TL’lik bir teklif geldi, ancak satmaktan vazgeçtim. 75 bin TL’nin üzerinde bir fiyat istiyorum. Bu parayı açık artırmaya çıkarıp değerinin üzerinde bir ederine satarak geliri de ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamak istiyorum. Amacım ülkemize bu zor günlerde yardımcı olmak.”